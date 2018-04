× Erweitern Waiting for Tom

Die Tübinger Band Waiting for Tom hat sich vorwiegend der Musik von Tom Waits und von anderen Größen aus Blues, Jazz und Chanson verschrieben. Ihre bunte Mischung gleicht einer musikalischen Reise durch verschiedene Genres und unterschiedliche Epochen ohne Berührungsängste und ohne Rücksicht auf Schubladen. Ihr Konzept lässt sich sehr treffend mit dem atmosphärischen Begriff "Spät-an-der-Bar-Musik" beschreiben. Dem Zuhörer begegnet neben Werken von Tom Waits so ziemlich alles, was zu fortgeschrittener Stunde in einer Bar irgendwo auf der Welt erklingt oder schon einmal erklungen ist: Jazz-Standards von Duke Ellington oder Oscar Peterson, bluesige Klagelieder, die man von Eric Clapton oder gar ACDC kennt und dazu noch den einen oder anderen Ragtime, wie man ihn zu Anfang des letzten Jahrhunderts in rauchigen Kneipen zu hören bekam.

Es spielen:

Dirk Amon-Kontrabass, Gesang / Matthias Reimold-Klavier / Philip Flottau-Schlagzeug