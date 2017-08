Waldnetzwerk - Kammermusik unterm Blätterdach

Im sommerlichen Ambiente zeigt sich die Natur vielfältig und bunt. Die Urlaubszeit naht und damit die Zeit, mit WaldNetzWerk auf Entdeckungstour zu gehen. Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder ist geboten und die letzten freien Plätze sind zu vergeben; alle Angebote sind auf der Homepage unter www.waldnetzwerk.org zu finden. Auch für Erwachsene hat diese Zeit Aktives zu bieten: Beim Sommer-Schnittkurs auf der Streuobstwiese am Samstag, 12. August werden die Grundlagen für einen fachgerechten Baumschnitt ausführlich erklärt und an verschiedenen Bäume gezeigt. Der Kurs mit Obstbaumpflegerin Sabine Schönfeld startet um 9:00 Uhr auf der Streuobstwiese in Bad Wimpfen und kostet 10 Euro. Die konzentrierte Kräuterkraft im Kräuterbuschen zu bündeln, ist Tradition um Maria Himmelfahrt und so treffen sich Kräuterinteressierte am Sonntag, 13. August um 17:00 Uhr an der Bad Rappenauer Sommerberghütte. Heilpraktikerin Hedwig Kempf hat eine Vielzahl an Kräutern dabei und berichtet über ihre Heilkräfte und mythische Bedeutung, ehe jeder Teilnehmer einen Buschen für zu Hause bindet. Der Kurs für Erwachsene dauert rund drei Stunden und kostet 17 Euro. Ein Genuss der besonderen Art findet am Freitag, 1. September im Rappenauer Stadtwald statt: Kammermusik unterm Blätterdach mit dem Duo CharlAnder. Freunde von Musik und Natur sind um 18 Uhr an die Sommerberghütte im Bad Rappenauer Stadtwald eingeladen, klassischer Musik zu lauschen, die das Künstlerpaar mit Studio in Bad Rappenau mit „echtem Klavier“ und Cello präsentieren wird. Der Natur-Musik-Genuss erfordert keine Anmeldung; es sind Spenden erbeten. Reichhaltig und farbenfrohe leuchten die Sträucher und Bäume mit reizvollen Samen- und Fruchtständen, die am Dienstag, 26. September zu Herbstkränzen arrangiert werden. Unter Leitung von Floristin Dorothee Schall entstehen individuelle Schmuckstücke für Drinnen oder Draußen. Der Kurs beginnt um 19 Uhr in der Kreativwerkstatt in Bad Rappenau und kostet 15 Euro zzgl. Material. In der Veranstaltungsreihe „Netzwerk(Er)leben regional“ dreht sich alles um Nachhaltigkeit … zum Anfassen und ganz pragmatisch. Am Donnerstag, 28. September heißt es „Erntezeit im Obstgarten“ und es wird vorgestellt, was aus den verschiedenen Obstsorten entstehen kann. Die Verwendung der Erträge aus Kulturlandschaft und Garten stellen ein wichtiges Element zur Erhaltung der Kulturlandschaft dar und wichtiger Punkt im Stichwortkatalog zur Nachhaltigkeit.