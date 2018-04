WaldSichten - Plätze der Magie & Phantasie

Am Mittwoch, 9. Mai, um 18 Uhr findet in Jagsthausen (Landkreis Heilbronn) ein Abendspaziergang in der Natur mit Märchenerzählungen statt. Der Wald steht im Märchen als Symbol für Wandlung und Erkenntnis, sein Zauber erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Volksmärchen werden direkt im Wald an märchenhaften Plätzen erzählt. Anmeldung nicht erforderlich. Teilnahme frei. Parkplatz Schönbüchleshütte, Bergstraße.