In vollkommener Abgeschiedenheit an der Südwestküste Irlands bildete sich aus fünf engen Schulfreunden vor fünf Jahren das Quintett WALKING ON CARS, das gegenwärtig in Großbritannien zu den heißesten Newcomern zählt. Die ersten beiden veröffentlichten Singles, „Catch Me If You Can“ und „Two Stones“, kletterten in die Top 30 der irischen Charts. Das in Irland bereits im Januar veröffentlichte Debütalbum „Everything This Way“ avanciert gegenwärtig zu einem vielbeachteten, stilistisch überraschenden Werk, das selbst die Londoner Trend-Gazetten in höchste Aufregung versetzt. In Deutschland erschien „Everything This Way“ am 25. März und kletterte sofort in die Top 30 der Charts, begleitet von der europaweit höchst erfolgreichen neuen Single „Speeding Cars“. Nach ihren weit im Vorfeld ausverkauften Shows im September kommen WALKING ON CARS im März 2017 diesmal zu einer ausgedehnten Tournee nach Deutschland. Am 07. März gastieren sie in Stuttgart im Im Wizemann.

Fünf Freunde sollt ihr sein: Dieses Idealkonzept einer Band-Neugründung trifft auf WALKING ON CARS in dringlicher Weise zu, denn Sänger Patrick Sheehy, Gitarrist Dan Devane, Keyboarderin Sorcha Durham, Bassist Paul Flannery und Schlagzeuger Evan Hadnett kennen sich bereits seit frühen Kindertagen. Drei der fünf gründeten bereits im Alter von zwölf Jahren ihre erste gemeinsame Band. Ganz überraschend ist dies nicht, denn in ihrem Heimatdorf Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel im Südwesten Irlands, gibt es für junge Menschen so gut wie keine Ablenkung. Schon deshalb, weil Dingle mit einer Population von 2.000 Einwohnern nicht nur das größte, sondern zugleich einzige Dorf auf der gesamten Halbinsel ist. Und so vergruben sich die fünf Teenager gemeinsam in ihren Kinderzimmern und schrieben erste Songs.