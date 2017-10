Drei starke Stimmen und ein Gitarrist

Das ist die perfekte Mischung für den Walkürenabend im Casino.

Von Soul bis Pop, Singer/Songwriter bis Rock erwartet Sie ein Potpourri aus vielen verschieden Stilrichtungen und vor allem drei starke Stimmen, die hervorragend miteinander harmonieren und wie aus einem Guss klingen.

Marion La Marché, bekannt aus der Produktion „Janis – Piece of my Heart“ oder „Karl Drais – Die treibende Kraft“ singt das Material mit ihrer Ausnahmestimme wie immer in extravaganter, traumwandlerischer Sicherheit. Barbara Boll, immer wieder im Casino in anderen Formationen zu erleben, ist ein gern gesehener Gast auf den Brettern der Veranstaltungsbühnen in der Region und bringt ebenfalls ihre außergewöhnliche Stimme mit. Wer die Capitol Eigenproduktion „Sweet Dreams of the 80s“ schon gesehen hat, weiß, dass Melanie Haag absolut perfekt zu den beiden zuvor genannten Sängerinnen passt. Mit druckvoller Singstimme komplementiert sie das Trio der drei Wallküren!

Mit dabei Thomas Krebs an der Gitarre: Jung, dynamisch, aufstrebend. Laut den Walküren ist er aber nur mit dabei, weil er so gut aussieht…