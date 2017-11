Wall Clown: Wechselspiel zweier Realitäten

× Erweitern Foto: stb Wall Clown Tobias Wegner

Tobias Wegner aus Berlin, der Wall Clown, wird die Vorstellungskraft der Zuschauer bei der TurnGala Kaleidoskop 2018 strapazieren. Er ist ein attraktiver Bestandteil des Programms dieser „internationalen Show aus Turnen, Gymnastik, Sport“ des Badischen Turner-Bunds (BTB) und des Schwäbischen Turnerbunds (STB). Zwischen dem 27. Dezember 2017 und dem 14. Januar 2018 tritt das TurnGala-Team bei 20 Vorstellungen in 15 Städten Baden-Württembergs auf.

Bei der Schau des Wall Clowns wird das Publikum zum staunenden und lachenden Komplizen in einem Wechselspiel zweier Realitäten. Es wird sich fragen: Sind es die Schwerkraft und die Figur, die die Orientierung verlieren, oder stößt die menschliche Wahrnehmung an ihre Grenzen? Tobias Wegner zeigt unverwechselbare Darbietungen voller Humor, Charme und Komik, die auf einer simplen Verdrehung der Perspektive basieren.

Der zu Grunde liegende „Trick“ wird aber nicht kaschiert, sondern bildet ein zentrales Element der Performance. Es existieren zwei Realitäten gleichzeitig und treten in ein faszinierendes und urkomisches Wechselspiel – einerseits das liegende Bühnenbild mit dem Künstler und andererseits eine täuschend echte „wiederaufgerichtete“ Live-Projektion seiner Darbietung, in der Schwerkraft und Figur die Orientierung verlieren… (Hier geht es zum Video: www.turngala.de/kuenstler/wallclown/).

Entworfen, entwickelt und erstmals aufgeführt wurde der Wall Clown von Tobias Wegner vor einigen Jahren im Berliner Chamäleon Theater und ist seit seiner Entstehung ein beliebter und besonderer Höhepunkt auf vielen Veranstaltungen. Tobias Wegner hatte schon von Kindesbeinen an einen für ihn unüberwindbaren Hang zur zirzensischen Clownerie und der feinen Komik der Stummfilm-Ära. Im Alter von knapp 20 Jahren schaffte er es dann auf die Brüsseler Hochschule für zeitgenössische Zirkuskunst, um aus seiner Passion einen Beruf zu machen. Er absolvierte dort eine Ausbildung zum staatlich geprüften Artisten – mit den Schwerpunkten Partner- und Trampolinakrobatik.

Seit 2003 arbeitet er genreübergreifend in verschiedensten internationalen Projekten der Bereiche Theater, Tanz, Oper und Zirkus – in Frankfurt, Berlin, London oder Paris, in Edinburgh, Vancouver, Montréal, Los Angeles, Miami, New York, Sao Paolo ebenso wie in Madrid, Kopenhagen, Moskau, Teheran, Harare, Mumbai, Hongkong, Shanghai, Peking, Melbourne, Sydney und Auckland.

Kartenbestellungen für alle Veranstaltungen sind unter www.turngala.de oder unter 0711 28077-277 möglich. Tickets für alle Spielorte in Baden (Freiburg, Konstanz und Mannheim) gibt es außerdem unter der BTB-Tickethotline 0721 1815-55.

10% GYMCARD-Rabatt oder Mengenrabatt (ab 10 Personen): STB-Tickethotline, Telefon 0711-280 77-277, oder BTB-Tickethotline, Telefon 0721-18 15-55.

20% Rabatt für Turnerbund-Vereinsgruppen (10% GYMCARD- und 10% Mengenrabatt ab zehn Personen): STB-Tickethotline, Telefon 0711-280 77-288 oder BTB-Tickethotline, Telefon 0721-18 15-55.

Kinder bis fünf Jahre frei (ohne Sitzplatzanspruch).