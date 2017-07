Walldorfer Zeltspektakel

Zeltspektakel

29.08.2017 – Stephan Bauer

»Vor der Ehe wollte ich ewig leben« Jeder kennt sie: die Müdigkeit in der Beziehung.Wenn man nach zehn Jahren ratlos in das Gesicht des Partners schaut und sich klar wird: „Vor der Ehe wollte ich ewig leben“. Fast jeder hatte mal so seine Träume von einem glücklichen und erfüllten Dasein. Und was ist davon übrig? Mit 25 heiratet man den Menschen, der einem den Verstand wegbu… - und mit 50 stellt man fest: Es ist ihm gelungen.Stephan Bauers neues Programm ist wie immer ein pointenpraller Mega-Spaß, aber auch eine offene Abrechnung mit der Single-Gesellschaft, erodierenden Werten und dem Gefühl von „alles geht“. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

30.08.2017 – Erik Lehmann

»Uwe Wallisch - Der Frauenversteher« In einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hat – in einer Welt, in der selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren – in einer solchen Welt braucht es einen kühlen Kopf: Uwe Wallisch – Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch!Gemeinsam mit seinem Autor Philipp Schaller gibt der Kabarettist Erik Lehmann (bekannt aus der Herkuleskeule Dresden) mit seinen Figuren Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen. Das ist Jogging fürs Zwerchfell und Karate fürs Hirn! Willkommen in der Manege!zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

31.08.2017 – BASTA

»Freizeichen« Fünf Männer, rund 150 Songs und 16 Jahre Bandgeschichte: Stimmgewaltiger denn je und mit gewohnt viel Humor sind basta zurück. Die Zeichen stehen auf Aufbruch: „Freizeichen“ heißt das neue Programm, mit dem die A-cappella-Stars seit Oktober 2016 auf Deutschlandtour gehen – ihre gleichnamige, mittlerweile achte CD im Gepäck. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

01.09.2017 – ABBA - jetzt!

»Die unverschämte Hommage an die schwedischen Popgötter« ABBA : von vielen geliebt, von manchen gehasst, an dieser Übergruppe kommt man nicht vorbei. Durch das erfolgreiche Musical MAMMA MIA und den daraus entstandenen Film erhielten die Songs der Schweden endgültig den Status eines Weltkulturerbes.”ABBA Jetzt!” ist Träger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg und begeistert seit mehr als 18 Jahren das internationale Publikum mit dem Beweis, dass die Sache mit den beiden Frauen wohl ein historischer Irrtum war und die Musik von ABBA eigentlich für ein männliches Trio komponiert wurde. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

02.09.2017 – Zirkus Sorriso

»Gala von Kindern für Kinder & Erwachsene« Findet auch am 03./9./10.09 statt. Samstag & Sonntag: 15:00 UhrSamstag im Anschluss an die Zirkusgalaam 02.09. "Simon & Jan"am 09.09. "Frank Fischer"Auch in diesem Jahr schlägt der Kinder-Mitmach-Zirkus seine Zelte wieder in Walldorf auf! Eine gute Nachricht für alle, die den Kinderzirkus kennen und lieben gelernt haben . . . und natürlich auch für alle, die ihn bisher nur vom Hörensagen kennen. » mehr lesen

02.09.2017 – Simon & Jan

»Halleluja!« Halleluja! – was räumen die beiden Oldenburger gerade ab? „Die neuen Shooting-Stars der Kabarett-Szene“ (WNZ) werden mit Preisen geradezu überschüttet (siehe oben) und hinterlassen in ganz Deutschland ein begeistertes Publikum!Sie werden gefeiert als „runderneuerte Liedermacher“ (Kölner Stadtanzeiger) und ihre Videos im Netz werden hunderttausendfach geklickt. Sie spielen Gitarre „wie junge Götter“ (Kölner Stadtanzeiger), werden gelobt für ihren „engelsgleichen Harmoniegesang“ (NWZ), „klare Sache: für die beiden kann es nur nach oben gehen“ (Neue Presse). zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit "Amber Hill" » mehr lesen

03.09.2017 – Zirkus Sorriso

03.09.2017 – De Roode Pelikan

»Musik & Poesie aus Leidenschaft« Benefizkonzert zu Gunsten des Fördervereins des Hospiz AgapeDieser Abend wird ein besonderer Abend. Eine Benefizveranstaltung für den Förderverein des Hospiz Agape e.V. in Wiesloch. Die kompletten Eintrittseinnahmen kommen dem Förderverein des Hospiz Agape zu gute.zum Youtube-Film BITTE BEACHTEN: heute findet KEINE LATE NIGHT statt » mehr lesen

04.09.2017 – Christian Chako Habekost - NEU

»de Weeschwie’sch-MÄN - ZUSATZVERANSTALTUNG!« Er ist Kämpfer für die Sache des niveauvollen Humors. Er ist Prediger für den Hintersinn des Witzes. Er ist der unbestrittene Meister der Mundart und dialektischer Comedy-Guru. Mit seinem neuen Programm wird er zum rhetorischen Superhelden, der die Pointen hageln lässt und das Gebabbel zum Feuerwerk macht. Er ist nicht Superman, nicht Batman, nicht Spiderman. Christian CHAKO Habekost ist zurück als de Weeschwie’sch-MÄN!Ein Comedian ohne Mittelfinger, ein Kabarettist ohne Zeigefinger, ein MundArtist mit Musik in der Gosch. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

05.09.2017 – Christian Chako Habekost

»de Weeschwie’sch-MÄN« Er ist Kämpfer für die Sache des niveauvollen Humors. Er ist Prediger für den Hintersinn des Witzes. Er ist der unbestrittene Meister der Mundart und dialektischer Comedy-Guru. Mit seinem neuen Programm wird er zum rhetorischen Superhelden, der die Pointen hageln lässt und das Gebabbel zum Feuerwerk macht. Er ist nicht Superman, nicht Batman, nicht Spiderman. Christian CHAKO Habekost ist zurück als de Weeschwie’sch-MÄN!Ein Comedian ohne Mittelfinger, ein Kabarettist ohne Zeigefinger, ein MundArtist mit Musik in der Gosch. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

06.09.2017 – Tina Teubner & Ben Süverkrüp

»Wenn du mich verlässt komm ich mit - Weniger Demokratie wagen!« Tina Teubner, begnadete Komikerin, überirdische Musikerin, Kernkompetenz auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes, hat die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und sucht nach neuen Herausforderungen. Die Grenzen zwischen „privat“ und „politisch“ sind nicht mehr aufrecht zu erhalten.Zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie die erste Liebe und so wirksam wie zwei Jahre Couch. Hingehen! zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

7.09.2017 – Andrea Bongers

»Bis in die Puppen« Kind weg, Mann weg, Hund tot – und jetzt? Geht’s ab – Bis in die Puppen! Andrea Bongers ist die Powerfrau aus dem Hamsterrad. Die Kabarettistin, Sängerin und Puppenspielerin aus Hamburg bringt jede Menge Erfahrung mit und kippt sie auf die Bühne: als erste Frau, zweite Frau, als Mutter, Musikerin, als Pädagogin und Puppenspielerin (Sesamstraße). Anni B. singt und spielt – mit und ohne Puppen über Be- und Erziehung.Uns erwartet eine figurenstarke Show, prall gefüllt mit Musik, die berührt und mitreißt. Vorsicht. Das ist nichts für Kinder! zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

8.09.2017 – Max Uthoff

»Gegendarstellung« In einer Zeit, in der Günther Jauch ungestraft die Berufsbezeichnung Journalist tragen darf, in der sich das Kapital benimmt wie Rotz am Backen und Hartz IV oft nur die Fortsetzung von Stirb langsam III ist, gilt mehr denn je: Wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke.Max Uthoff, Träger des Breiten Kreuzes und des Ordens pour la verité, erzählt seine Sicht der Dinge: Von der Wucht der Behauptung, mörderischen Geschäften, gesellschaftlichem Inzest, Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Nicht ganz unwahrscheinlich, dass an diesem Abend Teilnehmer der deutschen Politik Erwähnung finden. Wie immer gilt dabei: die Sprache ist die Waffe des Pazifisten. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit der "Louis Trinker Band" » mehr lesen

09.09.2017 – Zirkus Sorriso

09.09.2017 – Frank Fischer

»Gewöhnlich sein kann jeder« Ausgezeichnet mit 18 KabarettpreisenDas neue Programm von Frank Fischer wird außergewöhnlich. Denn der Alltag ist oft gewöhnlich genug. Das muss nicht sein und deshalb nimmt Sie der vielfach ausgezeichnete Kabarettist mit in seine Welt voll verrückter Erlebnisse. Es ist ganz einfach, jeden Tag zu etwas Besonderem zu machen. zum Youtube-Film Im Anschluss ab ca. 23 Uhr: Late Night am Lagerfeuer mit "in Arbeit"

10.09.2017 – Matinée

»Live Musik von und mit Olli Roth« In diesem Jahr wird es zum Abschluss des Zeltspektakels vor der finalen Zirkusgala eine Matinée mit vielfältigem Brunchbuffet zum Preis von 15€ pro Person (ohne Getränke). Sie können nach Herzenslust schlemmen und das bei ausgezeichneter Unterhaltung durch Olli Roth!Der Eintritt ist frei!! » mehr lesen

10.09.2017 – Zirkus Sorriso

