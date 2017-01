Walter Schauss rezitiert Schiller-Balladen

Walter Schauss gehört heute zu den wenigen, die Gedichte nicht vorlesen, sondern auswendig rezitieren. Sein Repertoire umfasst über 200 Titel, darunter auch den kompletten „Kleinen Prinz“ von Saint-Exupéry und Hesses „Siddhartha“. Wir haben uns für einen Abend mit Schiller-Balladen entschieden („Ring des Polykrates“, „Kraniche des Ibykus“, „Die Bürgschaft“ u.a.), was umso näher lag, als Schiller bis zu seiner Flucht aus Stuttgart in der unmittelbaren Nachbarschaft des Hegelhauses wohnte, – in dem Haus, das erst kürzlich abgerissen wurde (Eberhardstr. 63). Frank Ackermann Schiller als Schüler Peter Grohmann-Verlag 400 Seiten mit Abb., 10 Euro ISBN 978-3-927340-87-9 Walter Schauss erhielt seine Schauspielausbildung zuerst in München, dann in Berlin. Seit über dreißig Jahren ist er als Rezitator unterwegs.