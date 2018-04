Wanda rockt bei Ansbach Open

Die erfolgreiche Indie-Pop/Rockband Wanda sorgt im gesamten deutschsprachigen Raum für ausverkaufte Konzerte. Auch die Ti-cketkontingente für die Auftritte in München und Fürth waren inner-halb kurzer Zeit restlos verkauft. Wer die fünf Österreicher, die 2016 mit dem Amadeus Music Award prämiert wurden, live in Bayern erle-ben möchte, sollte sich also besser schnell um Karten kümmern: Für das Wanda Konzert am 22. Juli auf dem Ansbach Open sind noch Tickets verfügbar! Die Wiener, die in ihrer noch jungen Bandge-schichte schon auf zahlreiche Chartplatzierungen zurückblicken kön-nen, werden an einem hoffentlich hochsommerlichen Sonntag das traditionsreiche Open-Air für das Jahr 2018 beschließen.

Tickets für Wanda sind im Amt für Kultur und Tourismus, den Kam-merspielen, dem Ticketshop der FLZ und allen bekannten Vorver-kaufsstellen oder online unter www.reservix.de erhältlich.