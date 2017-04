Wandelkonzert

Ob Kammerensemble, Chor oder Duo – auch 2017 füllen die Ludwigsburger Schlossfestspiele die ehemalige Zisterzienserabtei Bronnbach wieder mit Musik. Den Auftakt gibt im Josephsaal das Ensemble der Schloss-Solisten um die Flötistin Karin Geyer mit dem Quartett D-Dur von Mozart und weiteren kammermusikalischen Glanzstücken. Mit Werken von Johannes Brahms über Felix Men­delssohn Bartholdy bis Charles Gounod empfängt anschließend in der Abteikirche das Ensembles Figure Humaine sein Publikum zu einer Reise in die deutsche und französische Romantik. Im Bern­hardsaal erwartet die Gäste ein ganz besonderes Duo: Zusammen mit Klavierpartner Frank Dupree wird »SWR2 New Talent 2016« Simon Höfele unter anderem ein eigens erstelltes Arrangement von George Gershwins »An American in Paris« auf der Trompete zum Besten geben.