Edle Klangerlebnisse und erlesene Tropfen: Zum fünften Mal finden am 1.September die „Wandelkonzerte zum Wein“ statt. Die Veranstaltung im Rahmen des Musikfestuttgart ist eine Kooperation der Internationalen Bachakademie Stuttgart mit der Stuttgart-Marketing GmbH und dem Collegium Wirtemberg. Drei Spielorte, drei musikalische Programme und drei Weine: Im Weinbaumuseum Stuttgart, der Andreaskirche Uhlbach und der Kelter des Collegium Wirtemberg sorgen drei Künstler bzw. Ensembles für unterhaltsame Klangwelten. Dazu bieten die Weinexperten des Weinbaumuseums und des Collegiums ausgewählte Weine aus der Region zur Verkostung an. Die Konzertprogramme werden ab 19 Uhr jeweilsdreimal wiederholt, sodass die Zuschauer bequem zwischen den Spielstätten wandeln können, ohne eine musikalische Darbietung oder Weinprobe zu verpassen. In der Kelter des Collegium Wirtemberg spielt Jan Freiheit die ersten Kompositionen für Cello solo der Musikgeschichte. Internationale Chormusik, gesungen vom Chor des Jungen Stuttgarter Bach Ensembles, erklingt im Weinbaumuseum und in der Andreaskirche hören die Zuschauer die Urfassungen der Bachschen Triosonaten.

Das Programm:

I. Kelter Uhlbach des Collegium Wirtemberg Geboren in Freiheit Die Geburtsstunde des Violoncello-Solospiels Jan Freiheit, Barockcello

Jan Freiheit, Barockcello

II. Weinbaumuseum Stuttgart Invocation to the earth Chormusik aus Schottland, Kanada, Venezuela, Norwegen, Lettland, England, Südafrika Chor des Jungen Stuttgarter Bach Ensembles

III. Andreaskirche Uhlbach J.S. Bach – Metamorphosen Rekonstruktionen von 3 Sonaten J.S. Bachs Ensemble NeoBarock