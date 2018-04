Wanderung „Tag der Kultur“

Durch die heimischen Wälder führt die ca. 6 km lange Wanderung über Stock und Stein auf den Drillberg mit herrlichem Ausblick auf Bad Mergentheim.

Hier können die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen der Würth-Gruppe werfen, einer der größten Arbeitgeber der Region. Vor Ort hat man die Möglichkeit an einer Führung durch die Ausstellungen „Führungskultur rund um den Trillberg – einst und jetzt“ oder „Einblicke in die Geschichte der Panzerentwicklung“ teilzunehmen. In einem Gang durch die mehr als 800 jährige Geschichte der Region um Bad Mergentheim mit ihrer Einbindung in die europäische Geschichte werden aus vielen Beispielen historischer Führungspraxis die Merkmale der jeweiligen Zeit deutlich. Bevor zurück zum Ausgangspunkt im Zentrum von Bad Mergentheim gewandert wird, gibt es eine kleine Stärkung bei Kaffee und Gebäck.

Treffpunkt: 12:30 Uhr Würth-Shop im Ried Bad Mergentheim .