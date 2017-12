Wankelmut (Get Physical / Berlin)

Vom Student der Philosophie und Berliner Local-DJ zum Global Player in nicht mal einem Jahr: Diese Musikerkarrieren gibt’s wohl auch nur dank der unkalkulierbaren Kraft des Internets. Auch Wankelmut hat vom digitalen Energieschub profitiert. Ende 2011 stellte Jacob Dilßner unbedarft seine inoffizielle Interpretation des "Reckoning Songs" von Asaf Avidan & The Mojos ins Netz, die sich zur Househymne des Jahres 2012 mauserte, bis sein Remix nochmals offiziell neu veröffentlicht wurde. Danach Explosion in alle Umlaufbahnen, „One Day“ geht in sämtlichen Charts von Media Control bis Beatport auf die Eins und bekommt nicht nur Platin, sondern sein Bookingkalender ist prallvoll – bis heute. Es wäre aber ungerecht, Wankelmut auf seinen bekanntesten Hit zu reduzieren. Breitgefächert musikinteressiert war Jacob schon immer, spielte erst Klavier und hörte später Hard-Rock, bis ihn schließlich die Berliner Techno-Szene der Nuller-Jahre so sehr begeisterte, dass er selbst ins DJ- und Producer-Game einstieg. Nach „One Day“ stockte Wankelmut kontinuierlich seine Diskographie auf. Aktuell ist der Track „Keep Calling“ draußen, ein eingängiger melodiöser Shaker, wie man es auch von seinen abwechslungsreichen Sets kennt. Und mit diesem beehrt er nun zum ersten Mal das Kowalski. Unser Josha tritt frohen Mutes das Warm-up an und wankelt anschließen gekonnt aus der aus der Box.