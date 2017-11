Warten aufs Christkind

Kinder, kommt doch einfach in den Knurps - Keller. Bei einer eigens für euch ausgesuchten Weihnachtsgeschichte, einem Stück aus dem reichhaltigen Repertoire des Theaters und dem Besuch eines sehr lustigen Weihnachtsmannes kann man die Wartezeit verkürzen. Papa oder Mama können in aller Ruhe die letzten Vorbereitungen treffen - und dann kann das Christkind kommen. Nicht vergessen: Der Weihnachtsmann wichtelt mit euch. Also ein kleines Geschenk im Wert von höchstens 5.- Euro mitbringen und an der Kasse in den großen Sack stecken. Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr.