Warum engagiere ich mich in der Welt?

Beiträge und Gespräch mit Udo Herrmannstorfer, Berater für soziale Erneuerung, Dornach/Schweiz, Friederike Faber, Seminaristin am Freien Jugendseminar Stuttgart, Levin Dominik und Elias Wagner, beide Praktikanten im Forum 3 Moderation: Ulrich Morgenthaler

Angesichts lebensbedrohender weltweiter Krisen und fehlender Perspektiven kann sich der einzelne Mensch ohnmächtig erleben, durch seinen Einsatz daran etwas zu verändern. Warum sich in der Welt von heute engagieren, wenn es keine Aussicht auf ein besseres Morgen gibt? Drei junge Menschen werden an diesem Abend darstellen, wie sie mit dieser Frage umgehen. Udo Herrmannstorfer wird dazu stellen, warum er sein ganzes Arbeitsleben in den Einsatz für eine bessere Welt gestellt hat. Die so sichtbar werdenden persönlichen Motive und Einsichten sollen im Gespräch vertieft werden.