Warum ich werden kann, der ich sein könnte

Wie komme ich zu mir? Wie bekomme ich Zugang zu meinem eigenen Innenraum? Lebe ich was mir wichtig ist? Sage ich was ich denke und fühle?

Gehe ich meinen Weg oder mache ich was andere von mir erwarten? Wozu mach ich das eigentlich? Mir fällt auf, dass meine Außenwelt meine Innenwelt mehr bestimmt als mir lieb ist. Wie kann ich das ändern? Was ist sinnvoll? Erfahren Sie in diesem Vortrag wie nach Uwe Böschemeyer, Logotherapeut und Schüler Viktor E. Frankls Antworten auf diese Fragen erarbeitet werden können.