Was bedeutet US-Präsident Trump für Europa?

Die außen- und sicherheitspolitischen Koordinaten der von Präsident Trump geführten Regierung sind ebenso ungewiss wie widersprüchlich. Welche Rolle soll künftig die NATO, über Jahrzehnte hinweg der Anker der transatlantischen Sicherheitspolitik, spielen? Welcher Stellenwert wird dem Multilateralismus zukommen? Wie wichtig ist die EU als Partner für die USA? Die Podiumsdiskussion am Do. 1.6. um 19:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen befasst sich damit, welche außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen auf die EU zukommen. Zu Gast sind Dr. Annegret Bendiek, Senior Associate, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, Dr. Andrew Denison, Direktor von Transatlantic Networks, Königswinter, Prof. Dr. Mathias Jopp, Direktor des Institut für Europäische Politik, Berlin und Honorarprofessor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen und Dr. Florian Böller, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern, Experte für amerikanische Außenpolitik, Rüstungskontrolle, Beziehungen zu Russland sowie transatlantische Beziehungen.

Moderation: Nikos Andreadis, derzeit Lehrbeauftragter am Seminar für Allgemeine Rhetorik, Eberhard Karls Universität Tübingen

In Kooperation mit dem Institut für Politikwissenschaft und der Europa-Union Deutschland, Kreisverband Tübingen.