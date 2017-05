»Was damals Recht war« - Begleitprogramm zur Sonderausstellung

Erinnerungskultureller Diskurs »Wehret den Anfängen!« heißt ein Imperativ der Erinnerungskultur in Deutschland. Angesichts internationaler Entwicklungen erfährt dieser Imperativ eine neue Wende: Wieviel Anfang braucht es, um zu handeln? Beim erinnerungskulturellen Diskurs in der Glashalle diskutieren Expertinnen und Experten aus Gedenkinitiativen,Schulen, Verwaltung, Wissenschaft und Jugendliche miteinander. Das Publikum kann dreimal zwischen vier gleichzeitigen Dialogen in vier Räumen auswählen. Die Gespräche führen jeweils zwei Expertinnen oder Experten, unterihnen Landrat Joachim Walter, Prof. Dr. Hans-Joachim Lang, Dagmar Waizenegger, Dr. Martin Ulmer, Dr. Wolfgang Sannwald, Julia Murken, Dieter Grupp und Jugendguides.