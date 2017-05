»Was damals Recht war« - Begleitprogramm zur Sonderausstellung

Vortrag von Dr. Christoph Bittel "Und nichts wurde wieder gut!"

Der Fall des polnischen Zwangsarbeiters Marian Tomzcak beschäftigte in den 1950er Jahren das Tübinger Amt für Wiedergutmachung. Marian Tomczak wurde 1942 in Althengstett bei Calw wegen seiner Liebe zu einer Deutschen von den Nazis hingerichtet. Sein Leichnam diente der Universität Tübingen zu Untersuchungszwecken und wurde im Gräberfeld X des Stadtfriedhofs beerdigt. Marians Freundin kam wegen der verbotenen Beziehung ins KZ. Als sie nach dem Krieg für sich eine Entschädigung forderte,wurde sie von den Ämtern, auch in Tübingen, schnöde abgewiesen. Kein Einzelfall, wie Christoph Bittel in seinem Vortrag zeigen wird. Denn was damals Recht war - nämlich Hochverrat -, blieb es im Grunde auch nach dem Zweiten Weltkrieg.