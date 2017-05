»Was damals Recht war« - Begleitprogramm zur Sonderausstellung

1. Tübinger Elisabeth-Käsemann-Symposium:Internationale Strafverfolgung staatlicher Verbrechen in Deutschland und Lateinamerika: 1933 - 1976 - heute. Das Symposium nimmt Vergangenheitsaufarbeitung und Erinnerungskultur in vergleichender internationaler Perspektive in den Blick. Es soll dazu dienen, unterschiedliche nationale Ansätze im Umgang mit staatlichen Menschenrechtsvergehen sowie nationale Narrative und ihre Hintergründe herauszuarbeiten. Eingeladen sind profilierte Persönlichkeiten aus Lateinamerika und Deutschland mit ausgewiesener Erfahrung in den Bereichen wissenschaftlicher, juristischer und gesellschaftlicher Vergangenheitsaufarbeitung, in Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur: Dr. Daniel Rafecas, argentinischer Bundesermittlungsrichter, der u.a. in den Fällen deutscher Opfer der argentinischen Militärdiktatur ermittelt hat; Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Professor für Völkerstrafrecht an der Universität Coahuila, Mexiko, und Direktor des Zentrums für politische Rechte; Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Bundesjustizministerin a.D.; Leitender Oberstaatsanwalt Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungenzur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Moderation Dr. Christiane Schulz, DeutschesInstitut für Menschenrechte.