Was Kinder brauchen - Halt geben und Grenzen setzen

Der gesellschaftliche Wandel erschwert vielen Eltern, sich ihren erzieherischen Aufgaben zu stellen. Teilweise wissen sie nicht mehr, was ihre Kinder wirklich brauchen, teilweise sind sie verunsichert, ob es auch das Richtige ist. Sie wollen das Beste für ihr Kind und sind doch hilflos, wie sie das Beste tun können. Ihre Unsicherheit erschwert ihnen auch, kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen. In diesem Vortrag werden Grundlagen der Erziehung beschrieben und ihre Bedeutung für die Entwicklung eines Kindes dargestellt. Wie Eltern und Erzieher ihr Einfühlungsvermögen verfeinern, auf Kinder eingehen und ihnen Halt geben können, spreche ich ebenso an, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse als Erwachsene dabei nicht vernachlässigen.