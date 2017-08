× Erweitern Was uns am Herzen liegt

Am Samstag, den 21. Oktober 2017, findet zum mittlerweile dritten Mal die erfolgreiche Konzertreihe „Was uns am Herzen liegt“ in der Friedenskirche in Ludwigsburg statt.

Nach dem Erfolg von vor zwei Jahren engagieren sich wieder zahlreiche hochkarätige Sängerinnen und Sänger für den guten Zweck. Sie alle präsentieren Songs und Musikstücke aus den Bereichen Rock, Pop, Musical und Klassik; Lieder, die ihnen – getreu dem Motto – besonders am Herzen liegen.

Wieder mit dabei sind Jonny Akehurst (bekannt aus "The Voice of Germany"), der international erfolgreiche Ausnahmegitarrist und Sänger Andy Susemihl, Petra Rennings, Benjamin Calvo Cabet und Rosanna Salles. Neu im Team engagieren sich Jake ("Jake and the Convolution"), Yvi Szoncsò ("Vona Bunt") und Freya Casey. Des Weiteren tritt der Pop-/Jazz-Chor "VoiceCream" aus Hagelloch unter der Leitung von Cornelius Fritz auf, der sich einer wachsenden Fangemeinde erfreut. Für die instrumentale Unterstützung sorgen Dirk Schieborn und Helge Herr am Klavier, Markus Braun am Bass und René Letters am Schlagzeug.

Der Titel des Abends ist Programm: "Musik, die uns am Herzen liegt, für eine Sache, die uns am Herzen liegt". So präsentieren die Künstlerinnen und Künstler sowohl eigene Songs als auch bekannte Coverversionen, die eine besondere Bedeutung für die Künstler haben. Dass dieses Programm "von Herzen", auch für das Publikum bewegend ist und "wieder zu Herzen geht", um mit Beethoven zu sprechen, hat der Erfolg des Konzertes im Oktober 2015 bewiesen.

Den Grundstein für das Projekt legten Gudrun Sirsch und Hans-Peter Dibke 2012, als sie einen lang gehegten Traum Wirklichkeit werden ließen und Profimusiker aus verschiedenen Sparten zusammenbrachten, um ein gemeinsames Konzert für eine gute Sache zu veranstalten. Nach Gesprächen zwischen Gudrun Sirsch und Prof. Dr. med. Stefan Bielack, dem ärztlichen Leiter des Projektes HOPPS (Häuslich Onkologisch-Pädiatrische Pflege Stuttgart) vom Olga-Krankenhaus Stuttgart, stand schnell der Entschluss fest, die Spenden diesem Projekt und damit der Unterstützung schwerkranker Kinder und Jugendlicher zugutekommen zu lassen. Auch professionelle Musiker, darunter Dirk Schieborn, Benjamin Calvo Cabet und René Letters, konnten für die Idee begeistert werden, und so fand 2013 das erste Konzert in der St. Anna-Kirche in Beilstein statt. Bereits 2013 bestand das musikalische Programm aus Liedern, die den Musikern am Herzen lagen, eigenen Kompositionen und Coverversionen. Diese Idee, die auch den Projektnamen "Was uns am Herzen liegt" leitet, hat die Konzertreihe seither begleitet. Die Dimensionen aber sind größer geworden: Das zweite Konzert 2015, veranstaltet in der 1000 Personen fassenden Ludwigsburger Friedenskirche, avancierte zum Erfolg; die Friedenskirche war ausverkauft, über 20.000 Euro wurden eingenommen und konnten an das Olgäle gespendet werden.

Kurz nach dem Konzert erreichte das Team die traurige Nachricht vom Tod der 12-jährigen Leukämie-Patientin Marleen, die die Mitwirkenden des 2015er Konzertes aufgrund ihrer lichten und lebendigen Art sehr ins Herz geschlossen hatten. Das Stattfinden des Konzertes diesen Oktober ist auch einem Versprechen geschuldet, das das Mädchen den Musikern abgenommen hat, dieses Konzert zu wiederholen. Nun soll das Versprechen eingelöst werden, aber nicht Trauer oder Schwermut, sondern Hoffnung und Lebensfreude sollen im Mittelpunkt stehen. Pfarrer Jürgen Schwarz, Schulleiter des Gymnasiums, das das Mädchen besuchte, wurde daraufhin als Schirmherr für "Was uns am Herzen liegt" gewonnen.

Mit frischem Elan und aufgrund des sich bewährenden Konzeptes wurde Januar 2017 auch der gemeinnützige Förderverein "Was uns am Herzen liegt e.V." gegründet, bestehend aus Musikern und Organisatoren, die mit viel Energie, Motivation und Herz am Erfolg des Projektes basteln.

Mit dem Konzert am 21. Oktober 2017 geht "Was uns am Herzen liegt" in die dritte Runde. Der Erlös kommt dabei, wie vorletztes Jahr, wieder dem Projekt HOPPS des Stuttgarter Olga-Hospitals zur Unterstützung schwerkranker Kinder und Jugendlicher zugute.

Tickets, Kostproben des 2015er Konzertes, Infos zu HOPPS, den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern sowie den Projekten "Was uns am Herzen liegt" finden Sie auf unserer Website.