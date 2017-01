Was zählt, ist die Familie - Premiere

Komödie von Joe DiPietro. Deutsch von Nick Walsh

Regie: Daniela Augustin-Kraus

Es ist schon ein hartes Los, der einzige Enkel von zwei Großelternpaaren zu sein. Noch dazu, wenn es typisch italienische Omas und Opas sind. So ist es bei Nick. Eigentlich ist er ein moderner Amerikaner, doch hat er eben dieses Handicap. Er muss mit der überaus herzlichen und ebenso besitzergreifenden Liebe seiner Großeltern fertig werden, die ihn abwechselnd mit viel zu viel Pasta verwöhnen und in ihm ihren ausschließlichen Lebenszweck sehen. Nick weiß das und genau dieses Wissen macht es ihm schwer zu bleiben oder aber zu gehen. So nimmt er die Gelegenheit beim Schopfe, um der gemütlichen Enge zu entkommen. Das Jobangebot im fernen Seattle erscheint ihm die beste Lösung für sein Problem zu sein. Doch da hat er die Rechnung ohne die vier liebenswerten Alten gemacht. Mit allen Mitteln und noch mehr Worten versuchen sie ihren geliebten Nick bei sich zu halten. Ein überaus attraktives Mittel scheint da die überaus begehrenswerte Caitlin zu sein, die als Lockvogel dienen soll. Wenn es gelingt, Nick mit der Schönen zu verkuppeln, dann bleibt er, wo er ist – im Schoße der Familie.

Es geht um das Festhalten und Loslassen in dieser kleinen, feinen Komödie. Während der eine die Qual der Wahl hat, zwischen Verpflichtung und selbstbestimmtem Leben, sehen die anderen hier ihren einzigen Lebenszweck und dort nur Leere und Einsamkeit.

Die temporeiche Komödie mit unglaublichem Wortwitz, serviert auf typisch italienische Art, wird jeden Zuschauer begeistern.

Personen und ihre Darsteller:

Nick Cristano Alexander Lademann

Franko Gianelli Freddy Geyer

Aida Gianelli Tina Vogel

Nunzio Cristano Peter Frischbier

Emma Cristano Desiree Britsch

Caitlin O' Hare Claudia Diehl