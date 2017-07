Wasenstimmung beim MORITZ Oktoberfest

An den Wochenenden vom 6. bis 14. Oktober steigt im großen Festzelt und in der MORITZ-Eventhalle in Ellhofen das zweite MORITZ Oktoberfest. Schunkeln und feiern ist an allen vier Festtagen angesagt, denn vier Partybands verströmen Oktoberfest-Flair.

Am 6. Oktober versprühen die VollXrocker im Festzelt und DJ Double D im Stadl waschechte Wasenstimmung. Einen Tag später spielen Milestone im Festzelt, während

DJ Steve im Stadl die Stimmung anheizt. Hoch her geht es auch eine Woche später. Sicherheitshalbe werden das Festzelt rocken. Im Stadl steht an diesem Abend DJ Steve am Mischpult.

Den Abschluss machen die Wasenrocker und DJ Richie de Bell am 14. Oktober. Reservierungen werden unter Telefon 07134-5260-0 oder auf der Homepage unter »Tischreservierung« entgegen genommen.