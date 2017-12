Kasperle und der kleine Löwe Leo

× Erweitern Figurentheater Wassertrüdingen Figurentheater Wassertrüdingen

Lasst euch in die Welt des Puppenspiels entführen und erlebt mit den Puppenspielern ein unvergessliches Erlebnis für Klein und Groß.

In unserem gemütlichen Haus könnt ihr auch nach dem Puppenspiel verweilen und euch noch unser kleines Figurenmuseum anschauen, oder lasst euch einfach Kaffee, Kuchen oder ein Eis schmecken.Den aktuellen Spielplan gibt es hier oder ruft uns an, dann schicken wir euch gern einen Spielplan per Post zu.Sondervorstellungen auch außerhalb des aktuellen Spielplans für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind natürlich auch möglich.

Das Wassertrüdinger Figurentheater wird bespielt von der Fürnheimer Puppenbühne unter der Leitung von Marc Rehne.