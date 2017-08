Waters w/ Onra & Tereza

Der französische Globetrotter Onra hat sich als einer der spannendsten Beat-Producer unserer Zeit einen Namen gemacht. Dafür stehen beispielsweise seine Releases „Chinoiseries“, für die er Samples von volkstümlichen chinesischen und vietnamesischen Platten, die er auf Asien-Reisen sammelte, mit Hip Hop-Beats verschmelzen ließ. Bei seinen Live-Shows auf dem ganzen Globus – sei es die Red Bull Academy in Bukarest, Giles Petersons Worldwide Festival oder bei der Low End Theory in L.A., führt er seine Sets in stets neue Dimensionen. Das 2015 erschienene Album „Fundamentals“ wartet zudem mit verschiedenen Vocal-Features in Gestalt von Daz Dillinger, Doppelgangaz, Black Milk und vielen weiteren Künstlern auf. Zusammen mit der Waters-Gastgeberin Tereza wird er den Abend auf musikalisch eindrucksvolle Weise gestalten - soviel ist sicher...