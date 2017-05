Wave - Tanz dich frei

× Erweitern Wave

Tanzen ist pure Lebensfreude. Wenn man tanzt, dann träumen die Füße und nehmen Dich mit auf eine Reise unbeschwerter Freiheit.

WAVETANZEN im ALTEN THEATER Heilbronn mit TAMARA.Unsere WAVE beginnt jeden Sonntag um 19:30 Uhr und geht 1 Stunde 30 bis 1 Stunde 45 (je nach ausgewählter WAVE-Musik). In dieser Zeit läuft die Musik fließend durch.WAVE - die Welle startet aus der Stille, bewegt sich, wird lauter, stürmischer und läßt Dich wild durch den Sturm tanzen. Doch jede Sturm vergeht, und so ebbt die WAVE nach ihrem Höhepunkt wieder ab. Die Musik und der Tanz wandeln sich zu sanfter Anmut und enden in Stille und Entspannung.