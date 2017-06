We Are Your Friends pres. School's Out | Summer Edition - halle02Wir haben es lange herbeigesehnt, jetzt ist es so gut wie geschafft: Zeit, die Reise-Tasche zu packen und große Pläne zu schmieden. Denn kaum ist das letzte Läuten der Schulglocke verklungen sind endlich Ferien. Die Freiheit ruft, also auf zu neuen Ufern - wir feiern School's out!!Und wo geht das besser als bei der We Are Your Friends - Summer Edition?!Sei dabei, wenn die besten House und Hip Hop Club-DJs aus dem Rhein-Main-Gebiet die halle02 in Heidelberg zum Beben bringen, während unsere WAYF-Candygirls für verführerisch süße & eiskalte Überraschungen sorgen!Mach es dir auf der Tanzfläche gemütlich, schnapp dir ein Foto mit unserem verrückten WAYF-Panda, gönn dir nen Drink und lass dich von vielen weiteren Special verzaubern!Ab 16 Jahren kann man auch ohne Vollmacht bis 24 Uhr Party machen!!!Wenn du eine Vollmacht mitbringst - Party die ganze Nacht!Facts:★ ab 16 Jahren (mit Formular die ganze Nacht!) ★ limitierter Vorverkauf★ VVK: 10 Euro | Date: Mittwoch, 26. Juli | letzter Schultag! ★ Line Up: Sane D & Friends ★ House & Black Music★ Panda - Showact★ CO2-Gun & Konfetti-Kanonen★ Visual gifts★ #WAYF-Specials★ #WAYF-Candygirls★ Einlass ab 20 Uhr!★ Vollmacht: