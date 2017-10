Die Partyreihe „WE ARE YOUR FRIENDS EVENTS“ aus Frankfurt am Main präsentiert euch das GRAND OPENING - Event in der besten Location in TÜBINGEN - im TOP 10!

Date: DONNERSTAG, 02. November

!! LIMITIERTER VORVERKAUF !!

ab 16 Jahren (mit Vollmacht die ganze Nacht!)

VVK: 8€ - AK: lt. Aushang

LINE UP – 4 DJ´s aus Frankfurt und Region auf 3 FLOORS!

HOUSE & BLACK MUSIC

EXKLUSIVE VIP LOUNGE (siehe unten!)

FREE SHOTS

WAYF CANDY MODELS

WAYF PANDA ACT

CO2-GUN & KONFETTI-KANONEN

VISUAL GIFTS

GRAND OPENING SPECIALS - lasst euch überraschen!

Wir haben es lange herbeigesehnt, jetzt ist es so gut wie geschafft: Zeit die Reise-tasche zu packen und große Pläne zu schmieden. Denn kaum ist das letzte Läuten der Schulglocke verklungen endlich FERIEN. Die Freiheit ruft, also auf zu neuen Ufern - wir feiern das GRAND OPENING!!

Und wo geht das besser als bei WE ARE YOUR FRIENDS (WAYF), der neuen ABI-Eventreihe in deiner Stadt?! Nachdem unsere schon jetzt legendären Partys unsere alte Homebase Frankfurt bereits komplett auf links gedreht haben, bringen wir die spektakulärste & wildeste Party weit und breit auch in deine Heimatstadt!

Städte wie Mainz, Heidelberg, Frankfurt oder Reutlingen sind längst auch infiziert, doch der WE ARE YOUR FRIENDS Party-Lifestyle breitet sich nun unaufhaltsam über ganz Deutschland aus.

Sei dabei, wenn die besten House und Urban CLUB-DJs aus Frankfurt, TÜBINGEN im TOP 10 zum Beben bringen, während unsere WAYF-Candygirls für verführerisch süße Überraschungen sorgen.