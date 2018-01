Nach einem gelungenen Start in unserer neuen Homebase geht es weiter mit unserer "WE GO TECHNO" .

Am 10. Februar passend zur Fasnacht feiern wir unseren "Faschingsrave", mit vielen Specials und unseren Resident DJs !!!

//Lineup - Den Start übernehmen an diesem Abend:

• Tune K

• Michael Thamm - Dj

• Udo Dreher

• Chris.Sülzle

• Ingenium Mixing

- Devit Hofmann