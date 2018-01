× Erweitern We invented Paris

We Invented Paris befinden sich gerade auf dem ersten Teil ihrer umfangreichen „TOUR DE CATASTROPHE“ durch Deutschland, in deren Zentrum natürlich das gleichnamige Album „Catastrophe“ steht. Jetzt hat das Kollektiv um den Basler Sänger und Songwriter Flavian Graber den zweiten Teil der Konzertreise im kommenden Februar/März bestätigt. Das frische Songmaterial markiert dabei einen gravierenden Einschnitt in das bisherige Folk Pop- Gewand der Schweizer: Die Akustikgitarre ist der Keytar gewichen – und damit der Songwriter- Habitus der retro-elektronischen Popmusik. We Invented Paris liefern den perfekten Soundtrack eines 80er-Cyberpunk- Dramas, das im Jahre 2017 spielt. Herausgekommen ist eine in sich konsistente Platte der Widersprüche, die durch ihren Titel bereits die aktuelle weltpolitische Relevanz andeutet.

„Catastrophe“ ist ein popmusikalischer Weckruf, ein Appell an die Selbstverantwortung, vorgetragen im Maßanzug mit gewagt-kitschigem Designerhemd. Nie zuvor konnte bei We Invented Paris so viel getanzt und zugleich so viel nachgedacht werden. Die Songs klingen reifer und lässiger als früher und kreuzen spielerisch Handgemachtes mit programmierten Elementen. Die Musik versprüht Charisma und unperfekten Glamour und ist ein gesellschaftskritischer Tanz zu retro-elektronischer Popmusik mit einer Botschaft, die aktueller nicht sein könnte: Aufstehen, sich bewegen, etwas bewegen.