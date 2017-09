We love Afro Beat

Afrobeat ist der neueste musikalische Trend und die Musik, welche gerade weltweit die Clubs erobert. Was euch erwartet? DJ DRAZEE (Big FM Woldbeats) präsentiert euch die heißesten Afrobeats getreu dem Motto: T.I.N.A - This is new Africa. Eine gelungene Mischung aus American Jazz, Funk, Highlife sowie westafrikanischen Vocals oder anders gesagt: exotische und bassbetonte Beats und Musik von Künstlern, die in Afrika schon von einem Millionen Publikum angefeuert werden.