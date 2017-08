Da das "We Love Albania Team" einfach nicht still sitzen kann und es einfach schon wieder kribbelt in den Füßen, lassen die sich das einfach nicht nehmen und laden am Samstag den, 09.09.17 pünktlich zum Ende der Sommerferien zur der Welcome Back Party ein.

Die Saison startet da, wo sie auch angefangen wurde, in Reutlingen.

Das Team lehnt sich noch nicht aus dem Fenster welche Specials und Überraschungen euch erwarten. Aber den 100% Supreme Albanian Sound kriegt ihr wie gewohnt um die Ohren.

Macht euch bereit und zählt die Tage, denn es wird definitiv eine verrückte Nacht!

Reservierungen werden bei Area14 mitte August angenommen. Bis dahin wünscht euch allen das "We Love Albania Team" erholsame Ferien und gesundes wiederkommen aus dem Urlaub.