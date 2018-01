We love Latin x Black Editon x Pure Club - /w. Spanish Fly

Das erste Wochenend-Date im Februar ist mit „We Love Latin“ klar besetzt: Die beliebte Eventreihe vereint jeden ersten Freitag im Monat das Beste aus HipHop und R&B mit lateinamerikanischen Klängen und südlichem Temperament!

Zu von Salsa, Bachata, Reggaeton und Co. inspirierten Sounds lässt es sich natürlich erstklassig tanzen, aber auch an der Bar ist für die Gäste bestens gesorgt. Bis 23 Uhr gibt’s nämlich zahlreiche Getränke zum Special Price, außerdem kann sich jedes Dreier-Gespann Mädels zusätzlich eine Flasche Prosecco aufs Haus sichern und der Eintritt ist in den ersten beiden Stunden für alle Gäste kostenlos!Für genügend Abwechslung ist am Abend ebenfalls gesorgt, denn wer bei uns im PURE feiert hat ...zusätzlich Zugang zu unserem Schwesterclub Cocolores. Hier findet Ihr Musik für die Tanzfläche. Songs, die Erinnerungen wecken, von zeitlosen Clubhits bis Instant Classics und Alltime Favourites.

Line-Up:

DJ Spanish Fly

PURE CLUB

Friedrichstraße 13,

70174 Stuttgart-Mitte

www.pure-stuttgart.de

Ihr habt Fragen, Wünsche oder wollt in einem unserer exklusiven VIP Bereiche feiern?

Meldet Euch hierzu direkt bei unserer charmanten Guest Relation-Managerin “Sara”info@pure-stuttgart.de

Whatsapp: +49 (0) 172 73 68 471

Orientierungspunkte:Schlossplatz | 400 Meter Fußweg

Hauptbahnhof | 300 Meter Fußweg

Theodor-Heuss-Straße | 300 Meter Fußweg

Parkhäuser:Citygarage | Geschwister-Scholl-Straße, 70174 Stuttgart

Stephangarage | Kronenstraße 7, 70173 Stuttgart

Galeria Kaufhof | Königstraße 6, 70173 Stuttgart

