We Love Latin x Black Edition

Was kann es für einen besseren Start in den Monat geben, als bei heißen Rhythmen und kühlen Drinks ins Wochenende zu tanzen? Bei „We Love Latin“ stehen nicht nur HipHop und R&B, sondern auch Einflüsse aus lateinamerikanischen Musikrichtungen wie Bachata, Reggaeton und Co. auf dem Programm. Der September startet in der Friedrichstraße 13 also mit jeder menge Temperament – kein Wunder, wenn da manch einer erst mal eine Erfrischung braucht! Und für die ist natürlich bestens gesorgt: Bis 23 Uhr gibt’s dank Happy Hour an der Bar zahlreiche Drinks zum Special Price, die Mädels können sich außerdem im Trio an der Theke eine Gratis-Flasche Prosecco sichern und kostenloser Eintritt in den ersten beiden Stunden kommt für alle Gäste noch oben drauf. In diesem Sinne: ¡Salud! und ab auf die Tanzfläche!

Für genügend Abwechslung ist am Abend ebenfalls gesorgt, denn wer bei uns im PURE feiert hat zusätzlich Zugang zu unserem Schwesterclub Cocolores. Hier findet Ihr Musik für die Tanzfläche. Songs, die Erinnerungen wecken, von zeitlosen Clubhits bis Instant Classics und Alltime Favourites.

DJ am Abend: DJ IGORITO