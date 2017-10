Wenn die Temperaturen draußen zunehmend abkühlen, stehen heiße Clubnächte hoch im Kurs. Und was läge da näher, als das erste November-Wochenende direkt mit temperamentvollen lateinamerikanischen Rhythmen einzuläuten! Bei „We Love Latin“ steht am ersten Freitag im Monat im PURE genau das auf dem Programm. Zum Besten aus Black Music, gepaart mit Einflüssen aus Bachata, Reggaeton und Co., kann man sich gedanklich an weiße Strände und unter exotische Palmen träumen, während man auf der Tanzfläche die Hüften schwingt. Mit einer Poolbar kann man hier zwar nicht dienen, dafür gibt’s aber bis 23 Uhr zahlreiche Drinks zum Sonderpreis sowie eine Flasche Prosecco gratis für jede Dreiergruppe Girls. Und obendrauf sparen sich alle Gäste in den ersten beiden Stunden den Eintritt. Wer verschwendet da noch Gedanken ans Wetter?!