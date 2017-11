Noch mit Geschenke kaufen und Festtagsplanung beschäftigt? Im PURE gibt’s das richtige Alternativprogramm, um sich ganz abseits von Vorweihnachtsstress und Winterblues zu vergnügen. Jeden ersten Freitag im Monat stehen bei „We Love Latin“ lateinamerikanische Rhythmen von Salsa bis Bachata auf dem Programm, die gekonnt mit dem Besten aus HipHop und R&B gepaart werden. Hört sich nach einer feurigen Einladung auf die Tanzfläche an! Und zwischendurch geht’s einfach für eine kleine Erfrischung an der Bar. Bis 23 Uhr werden nämlich zahlreiche Getränke zum Sonderpreis angeboten und für jede Dreiergruppe Mädels, die bis dahin den Club besucht, winkt sogar eine Flasche Prosecco aufs Haus. Besser kann der Start in den Dezember ja gar nicht laufen!