We Love MMA Stuttgart

Am 23. September 2017 stürmt Deutschlands größte nationale MMA-Serie zum vierten Mal die Carl-Benz Arena in Stuttgart. Die 32. Ausgabe von We love MMA verspricht eine spektakuläre Fightcard mit 12 Mixed Martial Arts Kämpfen in den verschiedensten Gewichtsklassen. Ein Paar der besten deutschen und internationalen MMA Sportler werden sich im Oktagon messen.

Die Besucher dürfen sich auf einige Lokalmatadoren freuen. So wird der Stallion Cage Stuttgart mehrere Kämpfer in den Cage entsenden. Florin Palaghia tritt im Weltergewicht (70,1 bis 77 kg) an. Im Mittelgewicht (77,1 bis 84 kg) steigt Martin Artukovic in das Oktagon. Und im Federgewicht (61,1 bis 66 kg) wird Andranik Hovsepian kämpfen.

In einem weiteren Fight im Mittelgewicht treffen Aaron Fröhlich (Gradang Gym Singe) und Oliver Rothe aufeinander. Auch der berühmte Planet Eater Gym von Peter Sobotta wird Sportler in den Cage schicken.

Mit Dmitris Homjakovs von Fight Zone Stockholm (Weltergewicht) und Volkan Fidanoglu von Corvoz Combat Istanbul (Mittelgewicht) stehen auch die ersten internationalen Kämpfer für We love MMA 32 fest.

Die Kampfsport-Serie, die in Berlin geboren wurde, konnte aufgrund der immensen Kartennachfrage innerhalb weniger Jahre in immer größere Arenen und weitere Städte ziehen. Seit 2014 ist die hochklassige Mixed Martial Arts-Serie auf erfolgreicher Tour durch ganz Deutschland. Nach der König-Pilsener-ARENA Oberhausen folgten Veranstaltungen i n der Barclaycard-Arena Hamburg, Hannover, Dresden, München und Ludwigshafen. Seit diesem Jahr ist die Veranstaltung auch im benachbarten Ausland vertreten. 2016 feierte We love MMA mit Premieren in Wien und Basel auch den Einstieg ins benachbarte Ausland.

Einlass ist für alle MMA-Fans ab 18 Jahren möglich.

Die Veranstaltungen der We Love MMA Serie werden unter dem internationalen Regelwerk der „Unified Rules of Mixed Martial Arts“ durchgeführt. Ringrichter, Wertungsrichter und Ärzte überwachen die strenge Einhaltung der Vorgaben. Die weltweit operierende Organisation „Ultimate Fighting Championship“ (UFC®) hat dieses, von der US-Regierung genehmigte, Règlement für ihre in Deutschland ausgetragenen Events in Köln, Oberhausen und Berlin ebenfalls angewandt. Mixed Martial Arts (MMA, Gemischte Kampfkünste) ist ein Vollkontaktkampfsport, der ein breites Spektrum an Kampftechniken erlaubt, von einer Mischung traditioneller bis hin zu nicht traditionellen Wettkampftechniken. Die Regeln erlauben Schlag- und Bodenkampftechniken wie z.B. Boxen, Kickboxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Ringen, Kung Fu, Judo und Grappling, so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinander treffen können.