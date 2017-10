Jetzt schon genug von „Last Christmas“ im Radio und keine Lust auf belanglosen Chart-Sound? Wer stattdessen auf echte Klassiker setzt, ist bei „We Love Oldschool“ genau richtig! Am letzten Freitag im Monat dreht sich im PURE nämlich alles um die beliebtesten R&B- und HipHop-Tracks der letzten Jahre – mit garantiertem Mitsing-Faktor, aber zu hundert Prozent ohne Staubschicht! Schließlich gibt es einfach Tunes, die gefühlt absolut kein Haltbarkeitsdatum haben. Ebenfalls classy wie immer: bis 23 Uhr kostenloser Eintritt für alle Gäste, tolle Getränke-Specials an der Bar und eine Flasche Prosecco je Dreiergruppe Mädels aufs Haus! Von dieser alten Schule können wohl noch so einige etwas lernen …