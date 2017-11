Das Festtagsessen und die familiären Feierlichkeiten sind hinter sich gebracht, die Silvesterplanung steht und jetzt könnte man die Zeit zwischen den Jahren einfach gemütlich auf der Couch verbringen? Von wegen! Schließlich steht am Freitag bereits das nächste Partydate im PURE an: Die „We love Oldschool“-Crew versammelt noch einmal die besten Sounds aus dem Bereich HipHop, R&B, Urban Classics und Reggaeton – eben die Tunes, die Erinnerungen an die guten alten Zeiten hervorrufen und den ganzen Club bei der Hook mitsingen lassen! Ab 21 Uhr geht’s los mit der musikalischen Zeitreise, in den ersten beiden Stunden ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos und an der Bar gibt’s zahlreiche Drinks zum Special Price. Wer da noch zuhause sitzen bleibt, ist selbst schuld!