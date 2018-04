We Remember Chet Baker

Auch 30 Jahre nach dem tragischen Tod des Jazztrompeters Chet Baker (23.12.1929 – 13.05.1988), hat seine Musik bis heute keineswegs an Bedeutung verloren. Hagen Kälberer geht mit seinem Dokumentarfilm auf eine spannende und zugleich melancholische Spurensuche im Kreise der Kollegen und einstigen Weggefährten des ausßergewöhnlichen Jazztrompeters. In den weit über zwanzig Interviews mit den Größen des Jazz (u.a. Paul Kuhn, Roy Hargrove, Ack van Rooyen, John Engels , Paolo Fresu, Klaus Doldinger ...) gelingt es ihm, den Zuschauer in den Bann des Mythos Chet Baker und dessen Musik zu ziehen.