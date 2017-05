We Shall Overcome - Pete Seeger

× Erweitern Fotograf: Richard Becker Pete Seeger

Zum 10. Kulturherbst heißt es im September in der Pausa in Mössingen „Vorhang auf!“.

Das Theater Lindenhof bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Mössingen wieder ein attraktives Kulturprogramm mit einer Neuproduktion unter der Regie und musikalischen Leitung von Heiner Kondschak. „We Shall Overcome“ bringt das Leben und Wirken von Pete Seeger, dem US-amerikanischer Folk-Musiker, Singer-Songwriter, politischen Aktivisten und Umweltschützer auf die Bühne.

Mössingen, 07.07.2016. Pete Seeger: Viele kennen seinen Namen nicht, Millionen aber seine Lieder. „We shall overcome“ und „Where have all the flowers gone“ wurden zu weltberühmten Hits der Freiheits- und Antikriegsbewegungen auf der ganzen Welt. Nur mit Banjo oder Gitarre und seiner Stimme hat er Millionen zum Mitsingen bewegt. Die Lindenhof Produktion „We Shall Overcome“ zeigt Pete Seeger in seiner Rolle als Musiker und Songschreiber, aber auch als Botschafter für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Das Stück ist gleichzeitig eine amerikanische Zeitreise.

Inszeniert wird „We Shall Overcome“, bei dem rund 40 Leute auf der Bühne stehen werden, in dem geschichtsträchtigen Ort, der Pausa Bogenhalle in Mössingen. Passend dazu wird das Stück mit einem Aufstand von Textilarbeiterinnen und Arbeitern beginnen, die Pete Seeger 1968 in Harlan County mit einer Musik unterstützt und gestärkt hat.

Heiner Kondschak, Musiker, Songschreiber, Theaterautor und Schauspieler, hatte die Idee, das Leben von Pete Seeger auf die Bühne zu bringen. Er führt nicht nur Regie, sondern sorgt auch dafür, dass die alten bekannten Lieder ein neues Gesicht bekommen und manchmal auch einen deutschen Text. Heiner Kondschak gilt als Experte für Musikerbiographien. In den vergangenen Jahren hat er Programme über Rio

Reiser, John Lennon, Bob Dylan, Woody Guthrie, Jaques Brel und Paul Simon realisiert. Einige seiner inszenierten Konzerte haben Kultstatus erreicht. Mit von der Partie bei WE SHALL OVERCOME ist Heiner Kondschaks‘ äußerst theatererfahrene und in allen Musik-Genres versierte Band.

Für die Inszenierung konnte das Theater Lindenhof, wie bereits beim Sommertheater 2014, den Chor Semiseria (Leitung Frank Schlichter) aus Tübingen engagieren. Jeweils 30 Sängerinnen und Sänger werden bei den Aufführungen mitwirken und das Ensemble stimmgewaltig unterstützen.

Der Vorverkauf hat am 04. Juli 2016 begonnen.

Es musizieren und spielen: Berthold Biesinger, Christian Dähn, Jonathan Gray, Kathrin Kestler, David Scheib, Linda Schlepps, Heiner Kondschak, Gerd Plankenhorn und der Chor Semiseria Tübingen

Regie und musikalische Arrangements: Heiner Kondschak

Bühne & Kostüme: Ilona Lenk

Die Veranstaltung wird gefördert vom Innovationsfond Kunst, dem BKM-Preis Kulturelle Bildung 2014 und der VR Bank eG Steinlach-Wiesaz-Härten.