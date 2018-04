Wege zu Bach - Bildnerische Variationen

Werke, die auf dem Weg zum Bachfest 2018 entstanden sind und mehr.

Präsentiert ist eine kleine Auswahl von Werken von KünstlerInnen mit Behinderung, die einen Vorgeschmack auf die Ausstellung "Sieh, Bach" im Herbst bietet. Beteiligte KünstlerInnen führen in die Ausstellung und das Kunstprojekt ein. Ingo Sadewasser (Leiter der Musikschule Tübingen), umrahmt die Vernissage musikalisch mit 2 Bachinterpretationen auf dem Saxophon.

Vom 28.9. bis 7.10.2018 findet in Tübingen das 93. Bachfest der neuen Bachgesellschaft e.V. statt. Kunst in der Lebenshilfe Tübingen beteiligt sich daran mit einer großen Ausstellung in der Kulturhalle.

Auf der Grundlage des musikalischen Werkes und der Person Johann Sebastian Bachs, schaffen KünstlerInnen mit und ohne Behinderung vielfältige Kunstwerke.