Weggental - Rom - Guadalupe

Die Gottesmutter vom Weggental ist seit 1521 ein Zentrum der Marienfrömmigkeit in Schwaben. Das Bildnis für sich ist unscheinbar und doch eng verwandt mit einem weltbekannten Kunstwerk wie der Pietá des Michelangelo (1499) im Vatikan. Zugleich teilt es sich den Horizont mit den Marienerscheinungen von Guadalupe in Mexiko (1531). Auch in Europa zogen um diese Zeit immer mehr Gläubige zur Casa Santa nach Loreto und zu den wundertätigen Marienikonen Roms. Welche Rolle spielen auf diesen Bahnen die Orden? Was macht die Gottesmutter gerade für Jesuiten und Karmeliten so wichtig?

Referent: Dr. Milan Wehnert, Diözesanmuseum Rottenburg