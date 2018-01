Weiberfasching mit den Troglauern

× Erweitern Troglauern

Mit Live Musik von den Troglauern!

Wer fragt: „Wo sind all die Indianerinnen hin?“, der sollte Hartmut Engler den Stecker ziehen und sich Richtung Posthalle aufmachen. Denn da sind sie. Und die Prinzessinnen, die Bienen und die Krankenschwestern. Die Troglauer bieten den Damen nicht nur etwas fürs Auge, sondern bringen die Posthalle mit ihrer stimmungsvollen Musik zum Beben. Hier kommt jede auf ihre Kosten. Wagemutige mit Krawatte dürfen ihr Glück gern versuchen, müssen sich aber vor so viel Frauenpower in Acht nehmen.

Für die Mädels bietet wir ein unanständiges Getränke-Special an: Jeder Fickenshot nur 1,50€. Aber nur so lange der Vorrat reicht!