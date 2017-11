Feierliche Musik und Leckereien versetzen Backnang in Vorfreude auf das Fest. Aussteller verwandeln den Obstmarkt in einen Weihnachtsmarkt. Das Backnanger Christkind und Helfer des Vereins für Kinder werden dem Weihnachtsdörfle Besuche abstatten. Das Galli Theater tritt freitags und samstags auf, eine Tombola hält Preise bereit. Am 14.12. präsentiert Intersport Hettich den Red Nose Run, am 16.12. tritt The Voice-Finalistin von 2012 Ivy Szonsco im fancy auf.eihnachtsdörfle Fr. 8. bis So. 10. & Fr. 15. bis So. 17. Dezember, Fr. ab 17, Sa. ab 12 & So. ab 16 Uhr, Am Obstmarkt,