Schon wieder Weihnachten?Tja so schnell geht's. Schon wieder ein Jahr rum und schon wieder Weihnachten.Und weil's uns letztes Mal so wahnsinnig viel Spaß mit euch gemacht hat, wird auch dieses Jahr wieder eine Spätschicht das Erbe des Weihnachtsei's antreten.Es werden keine Kosten und Mühen gescheut werden um euch vom Sofa zu kratzen und dem langweiligen Weihnachtsalltag zu entziehen.Bei uns gibt's Leute von früher, kaltes Bier und gaaaaanz wenig Weihnachten - dafür aber ein warmes Zelt.Das ganze wie jedes Jahr am 26. Dezember ab 21:00 im Club Kuckucksei, weitersagen und vorbei kommen!