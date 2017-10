Weihnachtsgeschenke aus der Natur

Die Kräuterwerkstatt ist eine Mischung aus Spaziergang, Erleben und praktischer Verarbeitung der Pflanze.

In dem Pflanzenbasiskurs erfahren wir die Pflanze mit allen Sinnen. Wir betrachten sie genau, fühlen und schmecken sie. Ein wichtiger Punkt ist die Erfassung der Pflanze mit der persönlichen Intuition. Mit Hilfe der Signaturenlehre spürt sich jeder in einer kleinen Meditation in die Pflanze hinein und bekommt so wertvolle Impulse, wie die Pflanze persönlich, über das Wissen der Bücher hinaus, verwendet werden kann. Nach der Ernte wird im Haus der Geschichte das Heilkraut in der modernen Museumsküche zu einem Imbiss und einer kleinen Kostbarkeit (Heilmittel zum Mitnehmen) verarbeitet.

Dauer: 2,5 Stunden

Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen. Die Kräuterwerkstatt findet immer im Haus der Geschichte in Dinkelsbühl statt.