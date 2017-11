Weihnachtskabarett

Wenn die Leitungen der Telefonseelsorge und der Eheberatungsstellen heiß laufen, kann man sicher sein – das Christkind steht vor der Tür! Deshalb hat die Bundesregierung in diesem Jahr zwei staatlich Geprüfte Weihnachtsexperten entsandt. In ihrem Trainingsseminar erklären Ihnen die beiden, wie sie angst- und stressfrei auch die härteste X-MAS Belastungsprobe souverän meistern können. Markus Kapp und Nici Neiss zeigen Ihnen, mit kabarettistischem Scharfsinn und musikalischen Leckerbissen, wie Sie ohne Depressionen, Ehekrach und ohne in die Kalorie- oder Schuldenfalle zu tappen, über die Runden kommen! So bringen sie auch die eingefleischtesten Weihnachtsmuffel in Stimmung und machen sie: FIT FOR X- MAS!