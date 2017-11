Weihnachtskonzert

ChrisTine Urspruch, Rezitation

Hideyo Harada, Klavier

Sergei Aksakow "Die feuerrote Blume"

Werke von Tschaikowsky und Rachmaninow

4. Sonderkonzert Eine durch fast alle Zeiten und Kulturen immer neu und in unterschiedlichsten Varianten erzählte Geschichte dreht sich um verborgene Schönheit, um ein zotteliges Ungeheuer als Gegenpart einer liebreizenden Dame, das nach vielfältigen Abenteuern und Gefahren von dieser erlöst wird. Weithin bekannt als "Die Schöne und das Biest", ist dieses Motiv in Märchen aus aller Welt zu finden - aus welchen ChrisTine Urspruch die "Feuerrote Blume" des Russischen Erzählers Aksakow ausgewählt hat. Die prächtig ausgeschmückte Geschichte illustriert Hideyo Harada musikalisch mit passenden Stücken von Tschaikowsky und Rachmaninow und lässt die großen und kleinen Zuhörer tief in eine zauberhafte Märchenwelt eintauchen.